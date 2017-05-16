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03:17 (мск), источник: Губерния онлайн

Двое приятелей избили и ограбили комсомольчанина

В Комсомольске-на-Амуре местный житель ночью возвращался домой на попутном автомобиле.

Водитель свернул на пустырь и там вместе со своим приятелем избил потерпевшего. Злоумышленники отобрали у мужчины два перстня, наручные часы, браслет и церковную ладанку. Общий ущерб составил около 170 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в полицию, фигуранты были задержаны. Выяснилось, что часть украшений они сдали в ломбард, полученные деньги потратили на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Мужчины 33 и 25 лет находятся под арестом. Старший из них уже привлекался к уголовной ответственности, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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