Двое приятелей избили и ограбили комсомольчанина

Водитель свернул на пустырь и там вместе со своим приятелем избил потерпевшего. Злоумышленники отобрали у мужчины два перстня, наручные часы, браслет и церковную ладанку. Общий ущерб составил около 170 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в полицию, фигуранты были задержаны. Выяснилось, что часть украшений они сдали в ломбард, полученные деньги потратили на личные нужды.