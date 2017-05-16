Наркоман поджег дом во Владивостоке из-за конфликта с жильцами
Мужчина задержан, на него завели уголовное дело.
Мужчина задержан, на него завели уголовное дело.
Владивосток, 16 мая, PrimaMedia.
Полицейские задержали поджигателя дома на Партизанском проспекте во Владивостоке. Им оказался 39-летний наркоман, который признался, что совершил преступление
Напомним, что в ночь на 2 мая в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку (Ленинский район) поступило сообщение диспетчера пожарной охраны о возгорании в многоквартирном жилом доме, расположенном на Партизанском проспекте. Горели полы и двери квартир. Огонь перекинулся на лестничные марши и начал стремительно распространяться на верхние этажи.
Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение на участке автодороги. Была проведена эвакуация жильцов. Людей спасали при помощи трех автолестниц. Пожар потушили к утру. Его площадь составила 300 кв. метров.
Полицейские и сотрудники МЧС установили очаг возгорания.
Проведен комплекс
Мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Задержанный рассказал, что
Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В настоящее время полицейские проверяют гражданина на причастность к ранее совершенным преступлениям.