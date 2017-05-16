Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
Треть россиян не доверяет врачам
"Позор": глава МВД Украины о снявшем штаны на сцене "Евровидения"
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Названы города Европы с самым доступным жильем
«Формула-1 изменилась»: СМИ — о борьбе за титул после ГП Испании
Роджер Федерер отказался от участия в «Ролан Гаррос»
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Валерий Меладзе показал, как счастлив с Джанабаевой - СМИ
Киркоров опубликовал снимок 18-летней Пугачевой
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
12Бал Met Gala 2017
8Дебаты Макрона и Ле Пен
1080 лет парку Лос-Гласьярес
03:03 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Наркоман поджег дом во Владивостоке из-за конфликта с жильцами

Мужчина задержан, на него завели уголовное дело.

Владивосток, 16 мая, PrimaMedia.

Полицейские задержали поджигателя дома на Партизанском проспекте во Владивостоке. Им оказался 39-летний наркоман, который признался, что совершил преступление из-за конфликта с жильцами дома. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.

Напомним, что в ночь на 2 мая в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку (Ленинский район) поступило сообщение диспетчера пожарной охраны о возгорании в многоквартирном жилом доме, расположенном на Партизанском проспекте. Горели полы и двери квартир. Огонь перекинулся на лестничные марши и начал стремительно распространяться на верхние этажи. Из-за сильного задымления были задействованы звенья газодымовой защиты МЧС. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение на участке автодороги. Была проведена эвакуация жильцов. Людей спасали при помощи трех автолестниц. Пожар потушили к утру. Его площадь составила 300 кв. метров.

Полицейские и сотрудники МЧС установили очаг возгорания. Пожаро-техническая экспертиза подтвердила, что причиной возгорания является поджог.

Проведен комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 39-летнего ранее судимого наркозависимого жителя Владивостока.

Мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Задержанный рассказал, что из-за конфликта с жильцами дома он поджёг деревянный пол с помощью легковоспламеняющейся жидкости.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В настоящее время полицейские проверяют гражданина на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мосты Владивостока: история и современность
Россия разгромила Латвию в матче чемпионата мира
Барак Обама прокомментировал свое решение не бомбить Сирию
Макрон и Меркель договорились о плане действий по укреплению ЕС
Тиллерсон опроверг сообщения о передаче секретной информации РФ
Reuters: За вирусом WannaCry могут стоять хакеры КНДР
Хиллари Клинтон объявила о создании политической организации
Итальянцы забили самый нелепый автогол на ЧМ по хоккею (видео)
Спорт
Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира В матче против сборной Латвии Илья Сорокин отразил все 24 броска соперников, а Артемий Панарин сделал три результативные передачи и возглавил список бомбардиров турнира
Авто
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются ездить на них как можно дольше
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях 15 мая — Международный день семей, учрежденный ООН в 1993 году. «Все счастливые семьи похожи друг на друга», – писал Лев Толстой в романе «Анна Каренина». Был ли прав великий писатель? Неужели у всех счастливых семей действительно есть нечто общее? Психологи выделяют 10 привычек, которые, по их мнению, объединяют счастливые пары.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь