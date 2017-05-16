Наркоман поджег дом во Владивостоке из-за конфликта с жильцами

Владивосток, 16 мая, PrimaMedia.

Полицейские задержали поджигателя дома на Партизанском проспекте во Владивостоке. Им оказался 39-летний наркоман, который признался, что совершил преступление из-за конфликта с жильцами дома. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.

Напомним, что в ночь на 2 мая в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку (Ленинский район) поступило сообщение диспетчера пожарной охраны о возгорании в многоквартирном жилом доме, расположенном на Партизанском проспекте. Горели полы и двери квартир. Огонь перекинулся на лестничные марши и начал стремительно распространяться на верхние этажи. Из-за сильного задымления были задействованы звенья газодымовой защиты МЧС. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение на участке автодороги. Была проведена эвакуация жильцов. Людей спасали при помощи трех автолестниц. Пожар потушили к утру. Его площадь составила 300 кв. метров.

Полицейские и сотрудники МЧС установили очаг возгорания. Пожаро-техническая экспертиза подтвердила, что причиной возгорания является поджог.

Проведен комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 39-летнего ранее судимого наркозависимого жителя Владивостока.

Мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Задержанный рассказал, что из-за конфликта с жильцами дома он поджёг деревянный пол с помощью легковоспламеняющейся жидкости.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В настоящее время полицейские проверяют гражданина на причастность к ранее совершенным преступлениям.