Пропавший на озере Ханка житель Владивостока найден мертвым
Поиски завершены.
Поиски завершены.
Завершены поиски пропавшего на озере Ханка мужчины 1981 года рождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Напомним, 11 мая в Центр управления в кризисных ситуациях поступило обращение оказать содействие в поиске мужчины 1981 г. р. проживающего во Владивостоке, который пропал 7 мая нынешнего года на озере Ханка у острова Сосновый. С 12 по 15 мая группа спасателей Владивостокского
15 мая, в 16:00, тело мужчины было обнаружено на глубине 5 метров и передано сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Всего к поискам было привлечено 10 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС России по Приморскому краю четыре человека и две единицы техники.