Друзья друзей лишили жителя Владивостока важного предмета
Во Владивостоке задержан мужчина, подозреваемый в совершении грабежа, об этом сообщает ИА «Дейта».
Во Владивостоке задержан мужчина, подозреваемый в совершении грабежа, об этом сообщает ИА «Дейта».
Как рассказали в
Как выяснили сотрудники полиции, ранее к потерпевшему в гости пришли друзья с неизвестным молодым человеком. Пока они сидели за столом, злоумышленник открыто похитил сумку с ноутбуком и скрылся в неизвестном направлении.
В ходе оперативных мероприятий по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 32-летнего жителя города Владивостока.
В отделе полиции молодой человек дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
В настоящее время полицейские проверяют мужчину на причастность к другим преступлениям.
Ирина Петрова.