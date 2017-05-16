Друзья друзей лишили жителя Владивостока важного предмета

Как рассказали в пресс-службе МВД России по Приморскому краю, в полицию обратился житель Владивостока с заявлением о том, что его ограбили.

Как выяснили сотрудники полиции, ранее к потерпевшему в гости пришли друзья с неизвестным молодым человеком. Пока они сидели за столом, злоумышленник открыто похитил сумку с ноутбуком и скрылся в неизвестном направлении.

В ходе оперативных мероприятий по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 32-летнего жителя города Владивостока.

В отделе полиции молодой человек дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В настоящее время полицейские проверяют мужчину на причастность к другим преступлениям.

Ирина Петрова.