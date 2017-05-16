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05:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Житель Братска потерял собаку и затем попался на уловки мошенников

Мужчина лишился 4 тысяч рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Житель Братска попался на уловки мошенников, разместив на сайте объявление о пропаже своей собаки. Собеседник уверял, что нашел четвероногого друга и готов вернуть за вознаграждение. Обрадованный хозяин, не раздумывая, перевел 4 тысячи рублей на указанный счет и тут же перезвонил абоненту. Однако тот сказал, что денег он не получил и собаку не вернет. Проводится проверка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Также жертвой мошенников стала жительница Братска, она нашла в социальных сетях предложение об оказании содействия в получении банковского кредита.

«Сойдясь на сумме в 250 тысяч рублей, соискательница должна была перевести “посреднице” около 10 тысяч за предстоящую услугу. После перечисления денег, страничка с объявлением из социальной сети была удалена», — отметили в ведомстве.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть предельно внимательными при общении с незнакомыми пользователями, если это касается каких-либо финансовых операций.

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