Житель Братска потерял собаку и затем попался на уловки мошенников

Житель Братска попался на уловки мошенников, разместив на сайте объявление о пропаже своей собаки. Собеседник уверял, что нашел четвероногого друга и готов вернуть за вознаграждение. Обрадованный хозяин, не раздумывая, перевел 4 тысячи рублей на указанный счет и тут же перезвонил абоненту. Однако тот сказал, что денег он не получил и собаку не вернет. Проводится проверка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Также жертвой мошенников стала жительница Братска, она нашла в социальных сетях предложение об оказании содействия в получении банковского кредита.

«Сойдясь на сумме в 250 тысяч рублей, соискательница должна была перевести “посреднице” около 10 тысяч за предстоящую услугу. После перечисления денег, страничка с объявлением из социальной сети была удалена», — отметили в ведомстве.