Житель Канска скинул приятеля с окна третьего этажа
Перед этим он избил мужчину.
Перед этим он избил мужчину.
В Канске заведено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 40-летнего приятеля. Об этом 15 мая сообщили в
Сообщение об инциденте поступило следователям из полиции. Стражи порядка обнаружили, что под окнами многоэтажки лежит тело мужчины с многочисленными травмами.
По предварительной версии следствия, 12 мая около 15:10 житель Канска на почве конфликта и неприязненных отношений избил своего приятеля, который был в гостях. После этого мужчина скинул друга с окна третьего этажа. В результате потерпевший скончался на месте.
Подозреваемого удалось задержать. Расследование дела пока продолжается.