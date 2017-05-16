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05:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Житель Канска скинул приятеля с окна третьего этажа

Перед этим он избил мужчину.

В Канске заведено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 40-летнего приятеля. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

Сообщение об инциденте поступило следователям из полиции. Стражи порядка обнаружили, что под окнами многоэтажки лежит тело мужчины с многочисленными травмами.

По предварительной версии следствия, 12 мая около 15:10 житель Канска на почве конфликта и неприязненных отношений избил своего приятеля, который был в гостях. После этого мужчина скинул друга с окна третьего этажа. В результате потерпевший скончался на месте.

Подозреваемого удалось задержать. Расследование дела пока продолжается.

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