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07:52 (мск), источник: Om1.ru

На месторождении в Омской области рабочего укусила змея

Это первое в 2017 году сообщение о пострадавшем от змеиного укуса.

На Крапивинском нефтяном месторождении в Тарском районе человека укусила змея. Об этом сообщает «Тарское Прииртышье» со ссылкой на помощника эпидемиолога Тарской ЦРБ Юлию Авсейко.

К счастью, рабочий не пострадал. Врачи оказали ему медицинскую помощь, и мужчина отказался от госпитализации.

В то же время тарчане отмечают, что в лесах уже появились змеи, поэтому следует быть осторожнее.

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