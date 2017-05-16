На месторождении в Омской области рабочего укусила змея
Это первое в 2017 году сообщение о пострадавшем от змеиного укуса.
Это первое в 2017 году сообщение о пострадавшем от змеиного укуса.
На Крапивинском нефтяном месторождении в Тарском районе человека укусила змея. Об этом сообщает «Тарское Прииртышье» со ссылкой на помощника эпидемиолога Тарской ЦРБ Юлию Авсейко.
К счастью, рабочий не пострадал. Врачи оказали ему медицинскую помощь, и мужчина отказался от госпитализации.
В то же время тарчане отмечают, что в лесах уже появились змеи, поэтому следует быть осторожнее.