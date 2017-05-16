Попавшая под колёса машины омичка убежала с места ДТП
Предполагается, что женщина была пьяна.
Предполагается, что женщина была пьяна.
Попавшая под колёса машины омичка убежала с места ДТП. Об этом сообщают очевидцы инцидента.
Авария произошла вчера, 15 мая, на перекрёстке улиц 22 Апреля и Нефтезаводской. Пьяная женщина внезапно выбежала на дорогу, где её сбил автомобиль.
Пользователи в комментариях пишут, что такое поведение на дороге опасно для жизни пешеходов — даже если автомобилист будет ехать с небольшой скоростью, есть вероятность, что он не успеет среагировать и вовремя затормозить.