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07:47 (мск), источник: АиФ Омск

Попавшая под колёса машины омичка убежала с места ДТП

Предполагается, что женщина была пьяна.

Попавшая под колёса машины омичка убежала с места ДТП. Об этом сообщают очевидцы инцидента.

Авария произошла вчера, 15 мая, на перекрёстке улиц 22 Апреля и Нефтезаводской. Пьяная женщина внезапно выбежала на дорогу, где её сбил автомобиль.

Пользователи в комментариях пишут, что такое поведение на дороге опасно для жизни пешеходов — даже если автомобилист будет ехать с небольшой скоростью, есть вероятность, что он не успеет среагировать и вовремя затормозить.

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