Попавшая под колёса машины омичка убежала с места ДТП

Авария произошла вчера, 15 мая, на перекрёстке улиц 22 Апреля и Нефтезаводской. Пьяная женщина внезапно выбежала на дорогу, где её сбил автомобиль.

Пользователи в комментариях пишут, что такое поведение на дороге опасно для жизни пешеходов — даже если автомобилист будет ехать с небольшой скоростью, есть вероятность, что он не успеет среагировать и вовремя затормозить.