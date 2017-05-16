Стали известны подробности смертельной аварии на ул. Шахтеров
За несколько минут до трагедии из его машины выпрыгнули две девушки.
За несколько минут до трагедии из его машины выпрыгнули две девушки.
Предполагаемый виновник аварии с двумя погибшими на перекрестке ул. Шахтеров и ул. Березина работал таксистом. В ночь на 15 мая водитель Honda перевозил четырех девушек, которые заказали машину через приложение. Когда началась погоня с полицейскими, девушки на ходу вышли из автомобиля — им удалось покинуть иномарку, когда водитель затормозил на ул. Аэровокзальной. Об этом одна из пассажирок рассказала журналистам.
По словам красноярок, водитель управлял машиной неадекватно. Один раз мужчина умудрился проехать на «красный», а также едва не устроил аварию на ул. Белинского. На недовольство девушек он никак не реагировал.
Когда краснояркам все же удалось выйти из машины, их посадил к себе в иномарку другой неравнодушный водитель. По рассказам девушек, через несколько минут они увидели на перекрестке ул. Шахтеров и ул. Березина аварию с участием таксиста. Пассажирки попытались оказать помощь пострадавшим, однако те скончались на месте.
Напомним, в ночь на 15 мая водитель иномарки Honda в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию на Взлетке. В результате аварии погибли два человека. В ГИБДД рассказали, что за несколько минут до столкновения за нарушителем на Honda была погоня. Полицейские пытались остановить водителя.