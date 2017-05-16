Стали известны подробности смертельной аварии на ул. Шахтеров

Предполагаемый виновник аварии с двумя погибшими на перекрестке ул. Шахтеров и ул. Березина работал таксистом. В ночь на 15 мая водитель Honda перевозил четырех девушек, которые заказали машину через приложение. Когда началась погоня с полицейскими, девушки на ходу вышли из автомобиля — им удалось покинуть иномарку, когда водитель затормозил на ул. Аэровокзальной. Об этом одна из пассажирок рассказала журналистам.

По словам красноярок, водитель управлял машиной неадекватно. Один раз мужчина умудрился проехать на «красный», а также едва не устроил аварию на ул. Белинского. На недовольство девушек он никак не реагировал.

Когда краснояркам все же удалось выйти из машины, их посадил к себе в иномарку другой неравнодушный водитель. По рассказам девушек, через несколько минут они увидели на перекрестке ул. Шахтеров и ул. Березина аварию с участием таксиста. Пассажирки попытались оказать помощь пострадавшим, однако те скончались на месте.

Напомним, в ночь на 15 мая водитель иномарки Honda в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию на Взлетке. В результате аварии погибли два человека. В ГИБДД рассказали, что за несколько минут до столкновения за нарушителем на Honda была погоня. Полицейские пытались остановить водителя.