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07:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии на своем автомобиле уехала и пропала Юлия Шестакова

Девушку ищут по всей республике.

Родственники и близкие просят помощи жителей Башкирии в поисках Юлии Шестаковой. Девушка пропала в Благоварском районе республике. По словам родных, Юлия уехала из села Кашкалаши на автомобиле «Ситроен С4» в неизвестном направлении. До сих пор о ней ничего не известно, никто не видел ни ее, ни ее автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

— Она не дает о себе знать больше суток. Просим сообщить нам все, что вы можете знать о ней, — обращаются в социальных сетях родственники и друзья.

Поделить любой информацией о местонахождении девушки можно по телефону 8 996 402 02 92.

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