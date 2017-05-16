В Башкирии на своем автомобиле уехала и пропала Юлия Шестакова

Родственники и близкие просят помощи жителей Башкирии в поисках Юлии Шестаковой. Девушка пропала в Благоварском районе республике. По словам родных, Юлия уехала из села Кашкалаши на автомобиле «Ситроен С4» в неизвестном направлении. До сих пор о ней ничего не известно, никто не видел ни ее, ни ее автомобиля.

— Она не дает о себе знать больше суток. Просим сообщить нам все, что вы можете знать о ней, — обращаются в социальных сетях родственники и друзья.

Поделить любой информацией о местонахождении девушки можно по телефону 8 996 402 02 92.