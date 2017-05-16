Обидчице хабаровских пенсионерок в ближайшее время вынесут приговор

Хабаровск, 16 мая, AmurMedia.

Следственной частью УМВД России по городу Хабаровску окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летней ранее не судимой жительницы краевого центра. Злоумышленница обвиняется в совершении серии мошеннических действий в отношении пенсионеров. Ущерб от противоправной деятельности фигурантки оценивается в сумму порядка 420 тысяч рублей. Её подельницу, которая представлялась целительницей, объявили в федеральный розыск, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Установлено, что обвиняемая вместе с подельницей встречали на улицах краевого центра и пригородных поселков женщин пенсионного возраста. Сообщница подсудимой знакомилась с будущими жертвами, интересовалась, есть ли у них проблемы со здоровьем, говорила, что на пенсионерок наведена порча и предлагала пройти ритуал очищения. Для обряда потерпевшие должны были принести все имевшиеся у них наличные деньги.

После к диалогу подключалась обвиняемая, которая будто бы случайно проходила мимо. Злоумышленница исполняла роль благодарной матери, у которой «целительница» при помощи молитв лечит ребенка от тяжелой болезни. Обвиняемая уверяла, что как раз шла на очередной сеанс и в красках описывала таланты экстрасенса.

Уверенные в необходимости оказания им срочной помощи потерпевшие приносили свои сбережения, которые, в основном, откладывали с пенсии. Для завершения обряда снятия порчи «целительница» предлагала пожилым людям отойти за угол ближайшей жилой многоэтажки, отсчитать определенное количество окон и вернуться. Этого времени хватало злоумышленницам, чтобы похитить наличные деньги и скрыться.

Так, на улице Семашко в микрорайоне «Поселок имени Горького» обвиняемая и ее сообщница, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили 150 тысяч рублей у 89-летней хабаровчанки. В поселке Хор района имени Лазо 80-летняя пенсионерка вынесла злоумышленницам 80 тысяч рублей.

75-летняя жительница краевого центра, которую фигурантка и ее подельница встретили на улице Гагарина, после уличного сеанса лишилась 120 тысяч рублей.

После совершения серии мошеннических действий обвиняемая переехала в Читинскую область. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску установили ее местонахождения и задержали. Выяснилось, что фигурантка не имеет постоянной регистрации на территории Российской Федерации.

Следственной частью УМВД России по г. Хабаровску задержанной было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Во время предварительного расследования доказана причастность злоумышленницы к пяти противоправным эпизодам.

Личность ее подельницы установлена. 54-летняя лже-целительница объявлена в Федеральный розыск. Оперативники принимают меры к ее задержанию.

В ходе обысков по местам проживания подельниц сотрудники полиции изъяли залоговые билеты из ломбардов, сим-карты различных операторов мобильной связи, парики, солнцезащитные очки, а также рукописные инструкции о том, как входить к людям в доверие и во время различных ритуалов похищать денежные средства.

При проведении следственных действий потерпевшие уверенно опознали в задержанной женщину, которая представлялась клиенткой «целительницы».

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.