КРАСНОЯРСК, 16 мая — РИА Новости. Мотопарапланерист выжил после падения с высоты 400 метров в Красноярском крае, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

По ее словам, инцидент произошел в 16 километрах от села Байкит Эвенкийского района.

«Произошло падение мотопараплана под управлением жителя Красноярского края. По предварительной информации, причиной падения явилось прекращение работы двигателя указанного транспортного средства на высоте 400 метров. В настоящее время мотопарапланерист находится в районной больнице с переломом ребер», — сказала она.

В связи с инцидентом Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку.