Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Суд выбрал наказание для снявшего штаны на сцене "Евровидения"
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Глава Microsoft указал на вину ЦРУ и АНБ в вирусной атакеОн сравнил эту ситуацию с использованием оружия, украденного из военных арсеналов
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Россия разгромила Латвию на чемпионате мира по хоккею
Тест: какой вы хоккеист?
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Ночь с воскресенья на понедельник назвали самой бессонной
5 полезных эффектов сквернословия
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
11Война в карикатурах
860 лет назад родился Cид Вишес
12«Евровидение-2017»
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
07:38 (мск), источник: РИА Новости

Мотопарапланерист выжил после падения с высоты 400 метров

Мотопарапланерист выжил после падения с высоты 400 метров в Красноярском крае, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова. По ее словам, инцидент произошел в 16 километрах от села Байкит Эвенкийского района.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 16 мая — РИА Новости. Мотопарапланерист выжил после падения с высоты 400 метров в Красноярском крае, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

По ее словам, инцидент произошел в 16 километрах от села Байкит Эвенкийского района.

«Произошло падение мотопараплана под управлением жителя Красноярского края. По предварительной информации, причиной падения явилось прекращение работы двигателя указанного транспортного средства на высоте 400 метров. В настоящее время мотопарапланерист находится в районной больнице с переломом ребер», — сказала она.

В связи с инцидентом Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия разгромила Латвию в матче чемпионата мира
Барак Обама прокомментировал свое решение не бомбить Сирию
Госдума займется профилактикой «культурного экстремизма»
Тиллерсон опроверг сообщения о передаче секретной информации РФ
Reuters: За вирусом WannaCry могут стоять хакеры КНДР
Хиллари Клинтон создала новую политическую организацию
Итальянцы забили самый нелепый автогол на ЧМ по хоккею (видео)
Спорт
Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира В матче против сборной Латвии Илья Сорокин отразил все 24 броска соперников, а Артемий Панарин сделал три результативные передачи и возглавил список бомбардиров турнира
Авто
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются ездить на них как можно дольше
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях 15 мая — Международный день семей, учрежденный ООН в 1993 году. «Все счастливые семьи похожи друг на друга», – писал Лев Толстой в романе «Анна Каренина». Был ли прав великий писатель? Неужели у всех счастливых семей действительно есть нечто общее? Психологи выделяют 10 привычек, которые, по их мнению, объединяют счастливые пары.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь