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07:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморец с экзотическим оружием пришел оплачивать штраф

В отдел судебных приставов по городу Дальнегорскому явился гражданин, заявивший, что желает оплатить штраф ГИБДД. В руках у «штрафника» была трость с набалдашником в виде змеиной головы. Как оказалось позднее, эта трость стала предметом пристального внимания полиции. Об этом сообщает ИА «Дейта».

После того, как при входе в здание сработал стационарный металлообнаружитель, судебный пристав по ОУПДС (обеспечению установленного порядка деятельности судов) задал вопрос гражданину о наличии запрещенных к проносу предметов. В частности, подозрение судебного пристава сразу же вызвала трость, поскольку случаи превращения обыкновенной трости в холодное оружие случались нередко. Гражданин не стал спорить и уверять судебного пристава в обратном, а сразу признал, что действительно, набалдашник трости — с секретом.

Судебный пристав по ОУПДС, осмотрев трость, убедился, что в набалдашник в виде змеиной головы вмонтирован острый стилет. По данному факту в отдел судебных приставов был незамедлительно вызван наряд полиции.

К тому же выяснилось, что гражданин со стилетом не являлся должником и исполнительного производства в отношении него в отделе судебных приставов не имелось.

Улугбек Тимуридов.

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