Массовую драку с женщиной разняли полицейские в Болотном
Драка в Болотном Новосибирской области возмутила пользователей социальных сетей и получила название «гангстерская разборка». Семейная пара дала достойный отпор разбушевавшимся молодым людям.
Драка в Болотном Новосибирской области возмутила пользователей социальных сетей и получила название «гангстерская разборка». Семейная пара дала достойный отпор разбушевавшимся молодым людям.
Причиной конфликта стало неаккуратное, по мнению зачинщиков, вождение автомобиля, а прекратить потасовку помогли сотрудники полиции и очевидец, выстреливший из ружья в воздух.
«В Болотном произошло избиение человека. Говорят, что избили сильно. Прямо в центре, среди бела дня, к приличному человеку подошли двое пьяных парней, которые заварили на пустом месте конфликт и стали избивать, — поделилась на страницах паблика “Типичное Болотное” одна из подписчиц. — Прохожие вызвали полицию, которая больше получаса не могла оттащить и скрутить пьяных амбалов. Странно, что еще не засняли на телефон и не выложили сюда. Родственница живет в доме, рядом с которым все и происходило. Говорит, что пока
Корреспонденту VN.ru удалось выяснить, что группа молодых мужчин встретилась на улице с семейной парой и стали выяснять отношения. Причиной ссоры стало неаккуратное вождение автомобиля. Один из представителей мужской компании вспомнил, что встретившийся ему сосед
Наблюдавший из окна многоквартирника очевидец взял охотничье ружье и пальнул в воздух в надежде угомонить нарушителей порядка. И так как разборки происходили рядом с отделом полиции, через пару минут прибыло подкрепление. Сотрудники полиции доставили в отдел пятерых людей, допросили и отпустили по домам. Пьяными были зачинщики потасовки или трезвыми, полицейские утверждать не берутся, так как освидетельствование проходить они отказались.
Пострадавшая сторона написала заявление на мужчин за нанесение побоев и принародное оскорбление. Сейчас дознаватели ждут заключение экспертов о тяжести вреда здоровью оборонявшихся супругов. Завели административное дело.
По словам полицейских, никто из участников уличной драки ранее не судим и все они благополучные граждане.