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07:54 (мск), источник: VN.ru

Массовую драку с женщиной разняли полицейские в Болотном

Драка в Болотном Новосибирской области возмутила пользователей социальных сетей и получила название «гангстерская разборка». Семейная пара дала достойный отпор разбушевавшимся молодым людям.

Причиной конфликта стало неаккуратное, по мнению зачинщиков, вождение автомобиля, а прекратить потасовку помогли сотрудники полиции и очевидец, выстреливший из ружья в воздух.

«В Болотном произошло избиение человека. Говорят, что избили сильно. Прямо в центре, среди бела дня, к приличному человеку подошли двое пьяных парней, которые заварили на пустом месте конфликт и стали избивать, — поделилась на страницах паблика “Типичное Болотное” одна из подписчиц. — Прохожие вызвали полицию, которая больше получаса не могла оттащить и скрутить пьяных амбалов. Странно, что еще не засняли на телефон и не выложили сюда. Родственница живет в доме, рядом с которым все и происходило. Говорит, что пока кто-то стрелять не начал, полицейские так и стояли в сторонке».

Корреспонденту VN.ru удалось выяснить, что группа молодых мужчин встретилась на улице с семейной парой и стали выяснять отношения. Причиной ссоры стало неаккуратное вождение автомобиля. Один из представителей мужской компании вспомнил, что встретившийся ему сосед как-то раз наехал колесом на плитку около его двора. Слово за слово, завязалась драка. Трое мужчин навалились на 45-летнего мужчину и стали его избивать. Супруга пострадавшего, как могла, помогала отбиваться от напавших на мужа разъяренных мужчин. Прохожие вызвали полицию. Как пояснил VN.ru исполняющий обязанности начальника отдела полиции Максим Ржанов, дежурный принял звонок и направил на место происшествия группу национальной гвардии. В течение пяти минут группа охраны общественного порядка прибыла на место. Сразу разнять толпу дравшихся людей не получилось.

Наблюдавший из окна многоквартирника очевидец взял охотничье ружье и пальнул в воздух в надежде угомонить нарушителей порядка. И так как разборки происходили рядом с отделом полиции, через пару минут прибыло подкрепление. Сотрудники полиции доставили в отдел пятерых людей, допросили и отпустили по домам. Пьяными были зачинщики потасовки или трезвыми, полицейские утверждать не берутся, так как освидетельствование проходить они отказались.

Пострадавшая сторона написала заявление на мужчин за нанесение побоев и принародное оскорбление. Сейчас дознаватели ждут заключение экспертов о тяжести вреда здоровью оборонявшихся супругов. Завели административное дело.

По словам полицейских, никто из участников уличной драки ранее не судим и все они благополучные граждане.

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