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09:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

Полицейские прикрыли наркопритон в Краснокамске

Хозяин «нехорошей квартиры» уже был судим за наркотики.

Жители Краснокамска обратились в полицию. Они рассказали о подозрительной квартире в доме по улице Чапаева.

«Полицейские установили, что 37-летний владелец указанной квартиры предоставлял наркозависимым лицам свою жилплощадь для употребления наркотиков», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Собрав доказательства, стражи порядка задержали хозяина наркопритона и доставили его в полицию. Выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотических средств.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств». Ведется следствие.

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