Обвинение просит 14 лет колонии строгого режима для экс-сенатора Цыбко

«В городском суде Озерска проходят прения сторон по уголовному делу в отношении Цыбко. Стороны обвинения просят суд назначить экс-сенатору 14 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей. Также обвинение просит лишить Цыбко права, в том числе, исполнять административно-хозяйственные функции и занимать должности в органах государственной власти сроком на три года», — рассказала собеседница агентства.

Кроме того, сторона обвинения просила конфисковать недвижимое имущество Цыбко, его отца и матери, в том числе одну треть доли в квартире Цыбко в Москве, одну треть доли в квартире его отца в Москве, гараж в Москве, также принадлежащий отцу, и одну треть доли в московской квартире матери, добавила она.

Следующее заседание по делу состоится сегодня, на нем ожидается выступление в прениях защиты обвиняемого, уточнила она.

Следственное управление СКР по региону сообщало, что Цыбко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, будучи избранным представителем заксобрания Челябинской области в Совет Федерации, обвиняемый использовал авторитет и значимость занимаемой государственной должности для назначения на пост главы администрации Озерского городского округа Челябинской области своего знакомого. За оказанную услугу он получил не менее 17,5 миллиона рублей, считает следствие.