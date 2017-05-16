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09:10 (мск), источник: РИА Новости

Олег Дерипаска подал в суд на Associated Press за клевету

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на информационное агентство Ассошиэйтед Пресс, обвинив его в клевете, свидетельствуют документы дела.

Источник: РИА Новости

Иск подан в федеральный окружной суд столичного округа Колумбия. В заявлении говорится, что 22 марта журналисты Джефф Хорвиц и Чад Дэй опубликовали статью, в которой «лживо обвинили господина Дерипаску в участии в криминальных деяниях и других неподобающих вещах».

Ранее агентство сообщило, что десять лет назад бывший советник избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт якобы работал на миллиардера, чтобы продвигать российские интересы на постсоветском пространстве. Согласно данным неназванных осведомленных источников и деловой документации, попавшей в распоряжение Ассошиэйтед Пресс, Манафорт и Дерипаска подписали 10-миллионный контракт, который вступил в силу в 2006 году, и поддерживали бизнес-связи по меньшей мере до 2009 года. В этих документах содержатся стратегические планы Манафорта и учетные записи о многомиллионных трансферах.

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Дерипаска назвал эту информацию ложью. При этом глава службы по связям с общественностью Ассошиэйтед Пресс Лорен Истон заявила РИА Новости, что агентство придерживается своей версии, но отказывается предоставить письмо, на котором основано расследование.

Бизнесмен потребовал от агентства дать поправку и разъяснить, что Дерипаска и Манафорт никогда не заключали контрактов о продвижении интересов российского правительства и что любые отношения между Дерипаской и Манафортом прекратились задолго до обвинений в связях предвыборного штаба президента Дональда Трампа с Россией. В Белом доме, как и в Кремле, опровергают наличие подобных связей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль не имеет никакого отношения к контактам Дерипаски и Манафорта.

Агентство отказалось публиковать поправку, в связи с чем Дерипаска подал в суд. Истец требует присудить ему справедливую денежную компенсацию, не указывая, какую именно сумму он считает справедливой. РИА Новости пока не располагает комментарием Ассошиэйтед Пресс по иску.

Комментарии
2
Карина Еркулаева
Нужно судить всю Америку за клевету на РФ, за ложь и оскорбления. Взыскать много миллиардные выплаты народу РФ и каждому российскому гражданину выплатить компенсацию. А то окончательно пиндостан оборзел!
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ПУМА
Гут вазелин!
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