Самарский пенсионер сообщил о минировании здания областного ГУ МВД

Эвакуацию сотрудников проводить не стали, однако здание проверили вдоль и поперек, не найдя в итоге никаких взрывных устройств.

«Телефонного террориста» вычислили быстро: 64-летний пенсионер звонил со своего домашнего телефона. По данным источника в правоохранительных органах, в момент звонка он был пьян.

Уголовное дело пока не возбуждено, проводится проверка.