Самарский пенсионер сообщил о минировании здания областного ГУ МВД
Днем 12 мая по линии 02 поступило сообщение о том, что здание ГУ МВД России по Самарской области заминировано.
Днем 12 мая по линии 02 поступило сообщение о том, что здание ГУ МВД России по Самарской области заминировано.
Эвакуацию сотрудников проводить не стали, однако здание проверили вдоль и поперек, не найдя в итоге никаких взрывных устройств.
«Телефонного террориста» вычислили быстро: 64-летний пенсионер звонил со своего домашнего телефона. По данным источника в правоохранительных органах, в момент звонка он был пьян.
Уголовное дело пока не возбуждено, проводится проверка.