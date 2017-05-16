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12:08 (мск), источник: Volga News

Самарский пенсионер сообщил о минировании здания областного ГУ МВД

Днем 12 мая по линии 02 поступило сообщение о том, что здание ГУ МВД России по Самарской области заминировано.

Эвакуацию сотрудников проводить не стали, однако здание проверили вдоль и поперек, не найдя в итоге никаких взрывных устройств.

«Телефонного террориста» вычислили быстро: 64-летний пенсионер звонил со своего домашнего телефона. По данным источника в правоохранительных органах, в момент звонка он был пьян.

Уголовное дело пока не возбуждено, проводится проверка.

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