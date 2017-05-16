В Калининграде из-за течи на водоводе без горячей воды остались дома на 12 улицах

Течь обнаружили на 200-миллиметровом водоводе в районе улиц Млечной и Брусничной. Она оперативно устранена, но уже на теплотрассе, и без горячей воды остались дома на ул. Черняховского, 1−5, ул. проф. Баранова, 34, 36, 36а, 43−43а, 45, ул. Иванникова, 18, пл. Победы, 2, 10.

Горячей воды в связи с устранением повреждения теплотрассы не будет сегодня с 9:00 до 16:00 в домах по ул. Заводской, 18а (д/с № 99), 20−24, ул. Парковой, 1а-б, 3, 3а, ул. Строительной, 9.

С 9:00 до 17:00 для устранения течи водовода перекрыта подача воды в дома по ул. Зарайской, 1−19, ул. Тюленина, 4 (д/с № 31), ул. Клинической, 21, ул. Фрунзе, 4, 11а-б, Московском пр., 85−93.

Для плановых работ от электроснабжения с 9:00 до 20:00 отключены дома на ул. Энгельса, 8−14а, 17−25, ул. Нахимова, 17. С 9:00 до 20:00 отключены ул. Энгельса, 28−30а, 45, ул. Чапаева, 45, 47, ул. Яблоневая Аллея, 21, 28, 30, 34. С 9:00 до 17:00 света не будет на ул. Лесопарковой, 6−8б (и котельная), 10−26. С 9:00 до 18:00 — без электричества ул. Суворова, 53, 55 (и теплопункт, и КНС), 56, 57.

До 23 мая в связи с плановым профилактическим ремонтом остаётся без горячей воды район, получающий её от РТС «Цепрусс», а также микрорайоны малых котельных в районе улиц Емельянова, Дзержинского, Суворова. Список улиц смотрите здесь. До 19 мая продлится очистка резервуаров на Центральной водопроводной станции, по этой причине холодная вода потребителям подаётся в пониженном режиме.