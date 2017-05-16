На улице Емельянова в Калининграде водитель «Митсубиси» сбил пешехода
На улице Емельянова автомобиль сбил пешехода. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
На улице Емельянова автомобиль сбил пешехода. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Инцидент произошёл в понедельник, 15 мая, в 17:20. Водитель «Митсубиси» сбил 36-летнего мужчину. Он пересекал проезжую часть рядом с пешеходным переходом. В результате ДТП местный житель получил телесные повреждения.
Кроме того, в этот день в 22:15 на улице Калининградской в Черняховске «Крайслер» сбил 38-летнего пешехода. Мужчина шёл через дорогу вне перехода. Пострадавшего пришлось госпитализировать.
За сутки сотрудники ГИБДД выявили 2904 нарушения ПДД. Также задержали шесть нетрезвых водителей, в том числе троих повторно.