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12:06 (мск), источник: Lenta.Ru

В Югре мужчина сжег один миллион рублей при неудачной попытке вскрыть банкомат

Полиция города Нягань Ханты-Мансийского округа возбудила уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, попытавшегося вскрыть банкомат в больнице. Об этом во вторник, 16 мая, сообщила пресс-служба окружного управления МВД.

Расследование ведется по статьям 30 и 158 УК РФ («Покушение на совершение кражи»).

В дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании банкомата, установленного в городской поликлинике. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что пожар произошел в результате неудачной попытки кражи денег.

Находящийся в затруднительном финансовом положении мужчина проник в здание больницы через окно. Он вскрывал банкомат с помощью газорежущего оборудования, когда началось возгорание, в результате которого были уничтожены один миллион 14 тысяч рублей. Мужчина стал задыхаться от дыма и запаниковал. Бросив свое оборудование, он скрылся с места преступления.

Сотрудники уголовного розыска установили его личность и задержали.

1 февраля московские полицейские задержали 30-летнего мужчину по подозрению в ограблении. Он пытался подорвать банкомат при помощи пропана и петарды, в котором находилось более 10 миллионов рублей.

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