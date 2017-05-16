В Чкаловске из окна второго этажа выпала пьяная 43-летняя жительница

Женщина живёт в пятиэтажном доме в переулке Беланова. Из окна своей квартиры она выпала около 17:00. Скорую помощь вызвал очевидец, гулявший по дворе с ребёнком.

«Как она упала я не видел, оглянулся только, когда услышал удар тела о землю, — рассказал мужчина. — На втором этаже настежь было открыто окно, из него свисало полотенце. Женщина была очень пьяная, лежала на земле и кряхтела. Через 15 минут встала, побрела в сторону подъезда, перелезла через забор, ограждающий палисадник. Ещё через пять минут приехала скорая помощь. Мне показалось, что она даже не поняла что с ней произошло».