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13:40 (мск), источник: Клопс.ru

В Чкаловске из окна второго этажа выпала пьяная 43-летняя жительница

В понедельник, 15 мая, в посёлке Чкаловск со второго этажа упала 43-летняя местная жительница. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.

Источник: Клопс.ru

Женщина живёт в пятиэтажном доме в переулке Беланова. Из окна своей квартиры она выпала около 17:00. Скорую помощь вызвал очевидец, гулявший по дворе с ребёнком.

«Как она упала я не видел, оглянулся только, когда услышал удар тела о землю, — рассказал мужчина. — На втором этаже настежь было открыто окно, из него свисало полотенце. Женщина была очень пьяная, лежала на земле и кряхтела. Через 15 минут встала, побрела в сторону подъезда, перелезла через забор, ограждающий палисадник. Ещё через пять минут приехала скорая помощь. Мне показалось, что она даже не поняла что с ней произошло».

Пострадавшую доставили в БСМП. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ранение головы.

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