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18:10 (мск), источник: Интерфакс

Злоумышленник бросил дымовую шашку в квартиру многодетной семьи в Москве

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU — Неизвестный в ночь на вторник проник в квартиру на юго-западе Москвы, в которой проживает многодетная семья, и бросил дымовую шашку, проводится доследственная проверка, сообщила «Интерфаксу» представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

Источник: РИА "Новости"

«Ночью 16 мая неизвестный проник в квартиру жилого дома, расположенного по Профсоюзной улице в городе Москве, где проживает многодетная семья, и бросил дымовую шашку. В результате действий указанного лица, проживающие в квартире, в том числе несовершеннолетние дети были госпитализированы », — сказала Иванова.

По ее словам, по данному факту столичными следователями начата доследственная проверка.

«В настоящее время жизни и здоровью госпитализированных ничего не угрожает», — отметила представитель следствия.

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