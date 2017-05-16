Злоумышленник бросил дымовую шашку в квартиру многодетной семьи в Москве
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU — Неизвестный в ночь на вторник проник в квартиру на
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU — Неизвестный в ночь на вторник проник в квартиру на
«Ночью 16 мая неизвестный проник в квартиру жилого дома, расположенного по Профсоюзной улице в городе Москве, где проживает многодетная семья, и бросил дымовую шашку. В результате действий указанного лица, проживающие в квартире, в том числе несовершеннолетние дети были госпитализированы », — сказала Иванова.
По ее словам, по данному факту столичными следователями начата доследственная проверка.
«В настоящее время жизни и здоровью госпитализированных ничего не угрожает», — отметила представитель следствия.