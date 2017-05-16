Сын вице-президента ЛУКОЙЛа опроверг причастность к новому ролику о нарушениях

«Почти год я не имею никакого отношения к аккаунту в инстаграм с именем “borzrus”, который ранее принадлежал мне. В июне прошлого года я удалил этот аккаунт и с тех пор им не пользуюсь. У меня нет ни желания, ни технической возможности как-либо влиять на содержание этого аккаунта», — говорится в заявлении Шамсуарова, копия которого имеется в распоряжении «Интерфакса».

Он считает, что «тиражирование подобных фальшивок направлено на формирование заведомо негативного отношения» к нему и его близким.

Шамсуаров подчеркнул также, что с мая прошлого года ни разу не садился за руль, и не имеет доступа к внедорожнику «Гелендваген», поскольку около года назад он был изъят и конфискован в доход государства.

«В случае игнорирования моего заявления, и продолжения распространения недостоверных сведений оставляю за собой право на обращение в судебные органы с целью привлечения авторов и распространителей заведомо лживых заказных публикаций к предусмотренной законом ответственности», — говорится в документе.