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18:09 (мск), источник: Интерфакс

Сын вице-президента ЛУКОЙЛа опроверг причастность к новому ролику о нарушениях

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU — Фигурант громкого дела о гонках на «Гелендвагене», сын вице-президента ЛУКОЙЛа Руслан Шамсуаров опроверг свою причастность к размещенному в инстаграме видеоролику, на котором якобы его автомобиль выезжает на разделительную полосу, и пригрозил судебными исками к распространителям ложных сведений.

Источник: Агентство «Москва»

«Почти год я не имею никакого отношения к аккаунту в инстаграм с именем “borzrus”, который ранее принадлежал мне. В июне прошлого года я удалил этот аккаунт и с тех пор им не пользуюсь. У меня нет ни желания, ни технической возможности как-либо влиять на содержание этого аккаунта», — говорится в заявлении Шамсуарова, копия которого имеется в распоряжении «Интерфакса».

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Он считает, что «тиражирование подобных фальшивок направлено на формирование заведомо негативного отношения» к нему и его близким.

Шамсуаров подчеркнул также, что с мая прошлого года ни разу не садился за руль, и не имеет доступа к внедорожнику «Гелендваген», поскольку около года назад он был изъят и конфискован в доход государства.

«В случае игнорирования моего заявления, и продолжения распространения недостоверных сведений оставляю за собой право на обращение в судебные органы с целью привлечения авторов и распространителей заведомо лживых заказных публикаций к предусмотренной законом ответственности», — говорится в документе.

Накануне пресс-служба столичной Госавтоинспекции сообщила журналистам о проверке в связи с выложенным видеороликом.

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