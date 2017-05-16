В Верхней Туре судят убийцу, закопавшего молодую девушку в лесу

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, 46-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отмечают в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, мужчина убил свою знакомую в подъезде многоквартирного дома. В ходе конфликта он столкнул ее с лестницы, от полученных травм девушка скончалась на месте. Чтобы скрыть совершенное злоумышленник спрятал тело девушки в лесном массиве.

«По факту безвестного исчезновения девушки органами СКР в 2015 году было возбуждено уголовное дело. В ходе его расследования следствием выдвинута версия о совершении преступления лицом из круга общения потерпевшей. При отработке данной гипотезы удалось выйти на след злоумышленника, который на тот момент уже отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. При проведении следственных действий и оперативных мероприятий причастность мужчины к безвестному исчезновению девушки нашла свое подтверждение. Под гнетом неопровержимых улик он сознался в содеянном и рассказал об обстоятельствах случившегося», — отмечают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Свои показания убийца подтвердил и в ходе следственного эксперимента в лесном массиве, где он избавился от тела потерпевшей.