В Киеве после ДТП повреждена опора платформы для пассажиров метро

Напомним, накануне вечером в Киеве возле станции метро «Левобережная» под недавно отремонтированным мостом произошло необычное ДТП: автопогрузчик, перевозимый на эвакуаторе, врезался в конструкцию путепровода. «Сложно подобрать слова, чтобы описать это ДТП на только что отремонтированном мосту возле станции “Левобережная”. Из главного — движение поездов сейчас в обычном режиме, специалисты оценивают масштаб повреждений», — говорится в сообщении КП «Киевский метрополитен» в Facebook.