В Киеве после ДТП повреждена опора платформы для пассажиров метро

Напомним, накануне вечером в Киеве возле станции метро «Левобережная» под недавно отремонтированным мостом произошло необычное ДТП: автопогрузчик, перевозимый на эвакуаторе, врезался в конструкцию путепровода. «Сложно подобрать слова, чтобы описать это ДТП на только что отремонтированном мосту возле станции “Левобережная”. Из главного — движение поездов сейчас в обычном режиме, специалисты оценивают масштаб повреждений», — говорится в сообщении КП «Киевский метрополитен» в Facebook.
По данным ТСН, основной удар пришелся на платформу, по которой ходят пассажиры.
Напомним, песенный конкурс Евровидение-2017 проходил в Киеве в Международном выставочном центре близ метро «Левобережная».