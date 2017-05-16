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13:54 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве после ДТП повреждена опора платформы для пассажиров метро

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. В результате ДТП, произошедшего в Киеве у метро «Левобережная» на только что отремонтированной к Евровидению развязке, повреждена опора моста, по которому курсируют поезда метрополитена.

Источник: "РИА Новости" Украина

Напомним, накануне вечером в Киеве возле станции метро «Левобережная» под недавно отремонтированным мостом произошло необычное ДТП: автопогрузчик, перевозимый на эвакуаторе, врезался в конструкцию путепровода. «Сложно подобрать слова, чтобы описать это ДТП на только что отремонтированном мосту возле станции “Левобережная”. Из главного — движение поездов сейчас в обычном режиме, специалисты оценивают масштаб повреждений», — говорится в сообщении КП «Киевский метрополитен» в Facebook.

По данным ТСН, основной удар пришелся на платформу, по которой ходят пассажиры.

Напомним, песенный конкурс Евровидение-2017 проходил в Киеве в Международном выставочном центре близ метро «Левобережная».

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