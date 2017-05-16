В Волгограде из-за взрыва газа рухнула часть жилого дома
В Волгограде обрушилась часть жилого дома на Университетском проспекте. По предварительным данным, обрушение произошло
В Волгограде обрушилась часть жилого дома на Университетском проспекте. По предварительным данным, обрушение произошло
Подъезд жилого дома в Волгограде обрушился после взрыва бытового газа, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ГУ МЧС.
В сообщении на сайте регионального МЧС на момент подготовки этого материала причина обрушения указана не была.
В нем говорится, что сообщение о ЧП поступило 13:06, жилой дом расположен на Университетском проспекте.