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13:50 (мск), источник: РБК

В Волгограде из-за взрыва газа рухнула часть жилого дома

В Волгограде обрушилась часть жилого дома на Университетском проспекте. По предварительным данным, обрушение произошло из-за взрыва бытового газа. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

Подъезд жилого дома в Волгограде обрушился после взрыва бытового газа, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ГУ МЧС.

В сообщении на сайте регионального МЧС на момент подготовки этого материала причина обрушения указана не была.

В нем говорится, что сообщение о ЧП поступило 13:06, жилой дом расположен на Университетском проспекте.

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