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15:17 (мск), источник: Sputnik.by

«Дедовщина» в колледже в Городке: возбуждены уголовные дела

Старшие студенты заставили первокурсника отжиматься, а затем втроем избили его.

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Трое студентов третьего курса одного из колледжей городка стали фигурантами уголовного дела за издевательство над первокурсником, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Всем подозреваемым по 17 и 18 лет, потерпевший — младше их, ему 16 лет.

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«Они, находясь в общежитии колледжа, избили первокурсника — заставляя его отжиматься, беспричинно нанесли парню удары руками и ногами по голове и телу», — сказала Сахарова.

Она также сообщила, что один из подозреваемых в сентябре прошлого года открыто украл у потерпевшего палку для селфи, флешки и зажигалку.

В отношении всех троих возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 339 и ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса Беларуси, при этом 17-летние студенты должны будут пройти судебные психолого-психиатрические экспертизы.

В настоящее время расследование дел продолжается, следователи планируют направить в администрацию колледжа представление, чтобы в учебном заведении приняли меры по недопущению подобного в будущем.

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