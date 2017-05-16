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15:22 (мск), источник: УралПолит.ру

В Невьянске разоблачили «оборотня в погонах»

НЕВЬЯНСК, 16 мая, ИА УралПолит.Ru. Офицеры Управления собственной безопасности ГУФСИН разоблачили «оборотня в погонах». Возбуждено уголовное дело.

Сотрудник местной исправительной колонии пришел с повинной. Младший сержант внутренней службы сообщил, что за денежное вознаграждение на протяжении нескольких месяцев проносил на территорию колонию мобильные телефоны.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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