В Невьянске разоблачили «оборотня в погонах»

Сотрудник местной исправительной колонии пришел с повинной. Младший сержант внутренней службы сообщил, что за денежное вознаграждение на протяжении нескольких месяцев проносил на территорию колонию мобильные телефоны.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.