В Невьянске разоблачили «оборотня в погонах»
НЕВЬЯНСК, 16 мая, ИА УралПолит.Ru. Офицеры Управления собственной безопасности ГУФСИН разоблачили «оборотня в погонах». Возбуждено уголовное дело.
НЕВЬЯНСК, 16 мая, ИА УралПолит.Ru. Офицеры Управления собственной безопасности ГУФСИН разоблачили «оборотня в погонах». Возбуждено уголовное дело.
Сотрудник местной исправительной колонии пришел с повинной. Младший сержант внутренней службы сообщил, что за денежное вознаграждение на протяжении нескольких месяцев проносил на территорию колонию мобильные телефоны.
Против молодого человека возбуждено уголовное дело, сообщили в