На Среднем Урале в ходе спецоперации задержали подозреваемых в угоне дорогих автомобилей

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, следствие полагает, что роль организатора исполнял житель Каменска-Уральского, ранее неоднократно судимый за кражи и грабеж, гражданин 1980 года рождения. По версии следствия, он привлек к совершению преступлений своего знакомого 1984 года рождения. В настоящее время оба подозреваемых задержаны и находятся в СИЗО.

Документирование их противоправной деятельности осуществлялось сотрудниками угрозыска Сухого Лога с 2014 года, когда была получена первая оперативная информация о приметах попавшего в объектив видеокамеры автомобиля, на котором могли передвигаться злоумышленники.

На протяжении двух с половиной лет подозреваемые совершили в городе Сухой Лог четыре угона дорогостоящих автомобилей.

В ходе оперативной разработки сыщиками были получены сведения об использовании злоумышленниками методов разведки и конспирации, а также специального электронного сканера, позволявшего без особого труда открыть практически любой автомобиль, оборудованный сигнализацией. В арсенале злоумышленников имелись дубликаты государственных регистрационных знаков, портативные радиостанции и др.

Как уточнили в ведомстве, последней жертвой профессиональных угонщиков стал житель Сухого Лога, оставивший свой автомобиль «Тойота Raw-4» во дворе дома на улице Юбилейной. Обнаружив утром пропажу авто, мужчина немедленно обратился в полицию. Начальником полиции города подполковником Юрием Басовым было принято решение о задержании подозреваемых «по горячим следам». Возглавил операцию заместитель начальника полиции по оперативной работе майор Роман Федонов, который вместе с группой оперативников угрозыска и следователем выехал в Каменск-Уральский.

В тот же день члены преступной группы были задержаны. На допросе они сознались в содеянном и сообщили, что похищенный автомобиль спрятан в лесополосе у города Катайска Курганской области. Там он впоследствии и был обнаружен сотрудниками сухоложской полиции.

Мероприятия проводились в нескольких городах Свердловской области и на территории соседнего региона. Особо отличились при раскрытии преступлений оперуполномоченные Евгений Боталов и Антон Завьялов.

В настоящее время в отношении обоих злоумышленников возбуждено многоэпизодное уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание — десять лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Суда граждане будут дожидаться под стражей.