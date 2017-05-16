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15:18 (мск), источник: Om1.ru

Виновник смертельного ДТП в Дружино под Омском был пьян

Госавтоинспекция обнародовала предварительные результаты проверки по поводу сегодняшней аварии.

Сегодня, 16 мая, очевидцы сообщили в соцсетях о гибели водителя в результате лобового столкновения двух автомобилей в посёлке Дружино. УМВД по Омской области только что опубликовало официальные результаты проверки по факту ДТП.

Установлено, что 46-летний водитель внедорожника «Тагер» в районе дома № 2 по улице Производственной выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «ВАЗ-2111». Отечественный автомобиль был смят, его 49-летний водитель скончался до приезда скорой помощи.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель внедорожника сидел за рулём в состоянии опьянения. На мужчину завели два административных дела — о «пьяном вождении» и о нарушении правил расположения автомобиля на проезжей части.

Судя по последствиям ДТП, этим дело не кончится. Проверка продолжается, и она может завершиться возбуждением уголовного дела о причинении смерти из-за нарушения ПДД.

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