Виновник смертельного ДТП в Дружино под Омском был пьян

Сегодня, 16 мая, очевидцы сообщили в соцсетях о гибели водителя в результате лобового столкновения двух автомобилей в посёлке Дружино. УМВД по Омской области только что опубликовало официальные результаты проверки по факту ДТП.

Установлено, что 46-летний водитель внедорожника «Тагер» в районе дома № 2 по улице Производственной выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «ВАЗ-2111». Отечественный автомобиль был смят, его 49-летний водитель скончался до приезда скорой помощи.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель внедорожника сидел за рулём в состоянии опьянения. На мужчину завели два административных дела — о «пьяном вождении» и о нарушении правил расположения автомобиля на проезжей части.