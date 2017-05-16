В Новороссийске экс-полицейского будут судить за взятку в 1 млн рублей

По версии следствия, в полицию поступило обращение местного жителя о неправомерных действиях директора организации — тот не исполнил договорные обязательства. Полицейский должен был передать обращение в другое подразделение, но не сделал этого и продолжил проводить проверку, не вынося постановление о передаче сообщения по подследственности. Во время проверки он узнал, что отношения между заявителем и директором носят гражданско-правовой характер. Директору предоставили решение суда, по которому с организации в пользу мужчины взыскали деньги. Несмотря на это, сотрудник МВД рассказал женщине, что готов не возбуждать в отношении нее уголовное дело за взятку в 1 млн рублей. Она поняла, что предложение незаконно, и обратилась в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Заявительница встретилась с полицейским 5 октября 2016 года и передала ему деньги. После этого злоумышленника задержали.

Уголовное дело по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ направили в суд для рассмотрения по существу.