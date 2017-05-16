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15:56 (мск), источник: Интерфакс

Губернатор Волгоградской области назвал причину взрыва в жилом доме

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU — Причиной взрыва в жилом четырехэтажном доме в Советском районе Волгограда стала утечка бытового газа, произошедшая в результате несанкционированных работ, проводимых предпринимателем, сообщил журналистам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«По предварительным данным, взрыв произошел в результате попытки предпринимателя осуществить несанкционированную врезку в газопровод», — сказал глава региона.

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Он отметил, что в доме расположено 45 квартир, в которых зарегистрировано 97 человек, в том числе шестеро детей.

«По предварительным данным, в результате взрыва пострадали восемь человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь», — отметил Бочаров.

Он также подчеркнул, что на настоящий момент подтверждена информация о двух погибших.

Между тем, корреспондент «Интерфакса» ранее сообщал с места событий, что из-под завалов извлечено тело третьего погибшего.

Бочаров сообщил, что в подвале, частично разрушенном в результате взрыва жилого дома, находился магазин, доступ к которому пока невозможен. Могут ли там находиться еще погибшие или пострадавшие, губернатор ответить затруднился. Он подчеркнул, что в настоящее время развернуты пункты временного содержания жильцов дома — в ближайшей школе и в гостинице.

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