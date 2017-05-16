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19:39 (мск), источник: Фонтанка

Главу приставов Московском района задержали за 25 тысяч рублей взятки

Руководитель отдела приставов Московского района Петербурга получила взятку за выполнение своих должностных обязанностей в ускоренном порядке. Так считает следствие по делу Инессы Кулигиной.

Источник: AP 2017

Как сообщили 16 мая в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу, эпизод, ставший причиной сегодняшних обысков, произошёл ещё 16 декабря прошлого года, когда местный житель в служебном кабинете на улице Коли Томчака, 1/6, передал главе районного отдела приставов 25 тысяч рублей.

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За эти деньги женщина, по данным следствия, должна была возбудить исполнительное производство о взыскании в его пользу долга по договору займа, процентов за нарушение срока возврата, а также всех производственных расходов. Обеспечить быструю работу приставов и возврат денег нужно было в ускоренном порядке.

Следственные действия в Московском районном отделе судебных приставов провели сотрудники СК, полиции и Национальной гвардии. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 290 УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой и предъявлении ей обвинения. Сотрудники правоохранительных органов проверяют должностное лицо на причастность к аналогичным эпизодам.

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