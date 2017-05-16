Илану Шору продлили домашний арест

«Видимо, кто-то не хочет, чтобы Партия Шора быстро действовала и реализовывала необходимые людям социальные проекты, но мы все равно будем это делать и продолжим развивать Оргеев», — сказал, выходя из зала, Шор.

Его адвокат Юлиан Балан заявил журналистам, что никакой новой аргументации для продления домашнего ареста сторона обвинения не представила, как того требует законодательство.

«Опротестуем решение судебной инстанции о продлении домашнего ареста. Считаем, что суд необоснованно еще раз удовлетворил требование прокуроров», — сказал Балан.

Примара Оргеева задержали 22 июня 2016 года. С 24 июня он находился под предварительным арестом. А 5 августа Апелляционная палата постановила перевести Шора под домашний арест. С тех пор он несколько раз продлевался. Дело было передано в суд 24 августа прошлого года. Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года.