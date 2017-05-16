Илану Шору продлили домашний арест
КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Суд столичного сектора Буюканы оставил бизнесмена и мэра Оргеева Илана Шора под домашним арестом. Таким образом, инстанция продлила ему меру пресечения еще на 30 суток.
КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Суд столичного сектора Буюканы оставил бизнесмена и мэра Оргеева Илана Шора под домашним арестом. Таким образом, инстанция продлила ему меру пресечения еще на 30 суток.
«Видимо,
Его адвокат Юлиан Балан заявил журналистам, что никакой новой аргументации для продления домашнего ареста сторона обвинения не представила, как того требует законодательство.
«Опротестуем решение судебной инстанции о продлении домашнего ареста. Считаем, что суд необоснованно еще раз удовлетворил требование прокуроров», — сказал Балан.
Примара Оргеева задержали 22 июня 2016 года. С 24 июня он находился под предварительным арестом. А 5 августа Апелляционная палата постановила перевести Шора под домашний арест. С тех пор он несколько раз продлевался. Дело было передано в суд 24 августа прошлого года. Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года.