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21:05 (мск), источник: Sputnik.md

Илану Шору продлили домашний арест

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Суд столичного сектора Буюканы оставил бизнесмена и мэра Оргеева Илана Шора под домашним арестом. Таким образом, инстанция продлила ему меру пресечения еще на 30 суток.

Источник: Sputnik.md

«Видимо, кто-то не хочет, чтобы Партия Шора быстро действовала и реализовывала необходимые людям социальные проекты, но мы все равно будем это делать и продолжим развивать Оргеев», — сказал, выходя из зала, Шор.

Его адвокат Юлиан Балан заявил журналистам, что никакой новой аргументации для продления домашнего ареста сторона обвинения не представила, как того требует законодательство.

«Опротестуем решение судебной инстанции о продлении домашнего ареста. Считаем, что суд необоснованно еще раз удовлетворил требование прокуроров», — сказал Балан.

Примара Оргеева задержали 22 июня 2016 года. С 24 июня он находился под предварительным арестом. А 5 августа Апелляционная палата постановила перевести Шора под домашний арест. С тех пор он несколько раз продлевался. Дело было передано в суд 24 августа прошлого года. Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года.

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