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18:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Крупный пожар на лесопилке произошел в Грановщине Иркутского района

Пламя бушевало на площади почти 200 кв. метров.

Пожар на площади более 200 кв. метров, случившийся в Грановщине Иркутского района, удалось потушить пожарным и местным жителям сегодня, 16 мая. Возгорание началось на территории частной пилорамы на окраине поселка. По словам работников предприятия, пожар они обнаружили, когда была охвачена огнем баня. Сильными порывами ветра огонь перебросило на расположенный недалеко пиломатериал и другие временные постройки, в одной из которых хранился газовый баллон для бытовых нужд. При взрыве баллона никто не пострадал. Однако пожар распространился на дом и гараж в 100 метрахот пилорамы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

Первыми к месту пожара прибыли добровольные пожарные из соседних поселков Хомутово и Урик. По повышенному номеру сложности в Грановщину были направлены семь единиц пожарной техники и 20 человек личного состава.

«Из-за ураганного ветра поселок Грановщина был обесточен, скважины не работали, район оказался безводным. Администрация Иркутского района немедленно направила к месту пожара все водовозки, которые были в их распоряжении, и всю технику местных фермеров. Таким образом, вопрос с обеспечением водой для тушения был решен», -рассказал начальник Иркутского пожарно-спасательного гарнизона Андрей Залозный.

В то время как пожарные боролись с огнем, на спасение поселка прибыло все его население. С помощью личной техники жители опахали горящий дом, снесли деревянный забор и остановили распространение огня. Грановщина была спасена. Огнем уничтожены постройки и пиломатериал на территории пилорамы, а также строящийся дом.

В настоящее время осуществляется ликвидация последствий происшествия. Пожарные будут дежурить на месте и ночью, чтобы не допустить возникновения новых очагов.

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