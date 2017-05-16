СКР подтвердил гибель трех человек при взрыве газа в Волгограде

Она подтвердила информацию о том, что в результате взрыва погибли три человека.

«После того, как сотрудниками МЧС будет завершен разбор завалов, следователи и криминалисты центрального аппарата СК России во взаимодействии с сотрудниками следственного управления СК России по Волгоградской области приступят к осмотру места происшествия», — сказала представитель комитета.

Во вторник 16 мая произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда.

Очевидцы утверждают, что на стене дома со стороны Панфиловской улицы стояли строительные «маячки», так как на стене была видимая трещина. Отмечается, что в доме ни разу не проводилось капитального ремонта.

Жильцы дома говорят, что с раннего утра чувствовали запах газа.