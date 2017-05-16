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21:27 (мск), источник: АиФ Волгоград

Режим ЧС введен в Волгограде из-за взрыва газа в жилом доме

Режим ЧС введен в Волгоградской области в связи со взрывом газа в многоэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

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На месте происшествия в настоящее время продолжают работать спасатели. «Сил и средств достаточно, пострадавшим оказывается медицинская помощь, проводятся поисково-спасательные работы», — заявил глава региона Андрей Бочаров.

Дальнейшую судьбу дома предстоит решить экспертам — для технического обследования здания в в Волгоград будет доставлен комплекс «Струна» МЧС России.

Напомним, взрыв газа произошел по адресу проспект Университетский, 60 в Советском районе Волгограда около 13.00 во вторник, 16 мая. В настоящее время госпитализированы десять пострадавших. Погибших, по последним данным, трое, личности двух установлены. ЧП случилось из-за несанкционированной врезки в водопровод — эту версию уже подтвердили следователи. В настоящее время идут допросы по делу, задержаны первые подозреваемые.

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