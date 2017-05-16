Режим ЧС введен в Волгограде из-за взрыва газа в жилом доме
Режим ЧС введен в Волгоградской области в связи со взрывом газа в многоэтажном доме. Об этом сообщает
Режим ЧС введен в Волгоградской области в связи со взрывом газа в многоэтажном доме. Об этом сообщает
На месте происшествия в настоящее время продолжают работать спасатели. «Сил и средств достаточно, пострадавшим оказывается медицинская помощь, проводятся
Дальнейшую судьбу дома предстоит решить экспертам — для технического обследования здания в в Волгоград будет доставлен комплекс «Струна» МЧС России.
Напомним, взрыв газа произошел по адресу проспект Университетский, 60 в Советском районе Волгограда около 13.00 во вторник, 16 мая. В настоящее время госпитализированы десять пострадавших. Погибших, по последним данным, трое, личности двух установлены. ЧП случилось