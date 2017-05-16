Режим ЧС введен в Волгограде из-за взрыва газа в жилом доме

На месте происшествия в настоящее время продолжают работать спасатели. «Сил и средств достаточно, пострадавшим оказывается медицинская помощь, проводятся поисково-спасательные работы», — заявил глава региона Андрей Бочаров.

Дальнейшую судьбу дома предстоит решить экспертам — для технического обследования здания в в Волгоград будет доставлен комплекс «Струна» МЧС России.