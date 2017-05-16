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21:30 (мск), источник: "Российская газета"

По делу о взрыве газа в Волгограде задержаны три человека

В Волгограде задержаны лица, которые могут быть причастны к утечке газа, из-за чего произошел взрыв в жилом доме.

— Задержаны владелец павильона и его отец, по заказу которых проводились работы, а также лицо, нанятое по бесплатному объявлению, размещенному на одном из популярных сайтов, для выполнения указанных работ, — рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Как сообщалось ранее, вероятно, взрыв бытового газа случился из-за повреждения газовой трубы рабочими, пытавшимися осуществить незаконное подключение к водоводу. В результате ЧП три человека погибли, 11 пострадали.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина в Волгоград направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата ведомства. Вместе с сотрудниками регионального следственного управления они приступят к осмотру места происшествия послетого, как сотрудники МЧС завершат разбор завалов.

Кстати

Работает телефон «горячей линии» МЧС — (8442) 23−02−73.

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