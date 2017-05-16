В Уфе вандалы разорили клумбу и украли цветы
Большое разочарование испытали сотрудники коммунальных служб сегодня, 16 мая, утром, когда увидели разоренную клумбу в сквере 112-ой Башкавдивизии в Демском районе Уфы.
Большое разочарование испытали сотрудники коммунальных служб сегодня, 16 мая, утром, когда увидели разоренную клумбу в сквере 112-ой Башкавдивизии в Демском районе Уфы.
Подробности неприятного инцидента сообщили в администрации города.
Часть саженцев цветов оказалась украдена с клумбы, а сами клумбы беспощадно растоптаны неизвестными вандалами.
По словам сотрудников муниципалитета, такое хулиганство в Демском районе повторяется весьма регулярно.