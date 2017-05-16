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22:16 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе вандалы разорили клумбу и украли цветы

Большое разочарование испытали сотрудники коммунальных служб сегодня, 16 мая, утром, когда увидели разоренную клумбу в сквере 112-ой Башкавдивизии в Демском районе Уфы.

Подробности неприятного инцидента сообщили в администрации города.

Часть саженцев цветов оказалась украдена с клумбы, а сами клумбы беспощадно растоптаны неизвестными вандалами.

По словам сотрудников муниципалитета, такое хулиганство в Демском районе повторяется весьма регулярно.

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