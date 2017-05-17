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03:03 (мск), источник: ДЕЙТА

Директор магазина в Приморье отправил посетителя за решетку

Житель поселка Дунай задержан по подозрению в преступлении против собственности, об этом сообщает ИА «Дейта».

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Фокино поступило сообщение 60-летнего местного жителя о краже. Мужчина рассказал, что является директором магазина, в котором и обнаружил неизвестного мужчину.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего, осмотрели помещение магазина. Установлено, что злоумышленник проник в торговый павильон, разбив стекло оконной рамы.

Подозреваемый был задержан. В отделе полиции 25-летний житель поселка Дунай дал признательные показания, пояснив, что проник в магазин с целью совершения хищения.

Также задержанный признался в другом преступлении, сообщив, что ранее совершил угон автомобиля.

Возбуждены уголовные дела.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ирина Петрова.

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