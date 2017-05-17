Директор магазина в Приморье отправил посетителя за решетку
Житель поселка Дунай задержан по подозрению в преступлении против собственности, об этом сообщает ИА «Дейта».
Житель поселка Дунай задержан по подозрению в преступлении против собственности, об этом сообщает ИА «Дейта».
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Фокино поступило сообщение 60-летнего местного жителя о краже. Мужчина рассказал, что является директором магазина, в котором и обнаружил неизвестного мужчину.
На место происшествия прибыла
Подозреваемый был задержан. В отделе полиции 25-летний житель поселка Дунай дал признательные показания, пояснив, что проник в магазин с целью совершения хищения.
Также задержанный признался в другом преступлении, сообщив, что ранее совершил угон автомобиля.
Возбуждены уголовные дела.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ирина Петрова.