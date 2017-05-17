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03:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Мальчик на велосипеде попал под колеса авто в Находке

В Находке водитель наехал на велосипедиста. На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи, сообщает ИА «Дейта».

Nissan Cefiro травмировал 7-летнего велосипедиста. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму.

В отношении водителя, совершившего ДТП возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», предполагающей штрафные санкции в размере до 25 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

К административной ответственности будут привлечены и родители несовершеннолетнего велосипедиста, нарушившего ПДД, сообщает ГИБДД Приморья.

Михаил Грач.

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