Три человека пострадали в серьезном ДТП в Приморье
Полиция проводит проверку.
Полиция проводит проверку.
В Приморье произошла серьезная авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Инцидент случился в районе автодороги «село Новомихайловка — село Чугуевка — село Лазо». 58-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Hiace, выезжая на главную дорогу, не убедилась в безопасности своего маневра, в результате чего совершила столкновение с автомобилем марки Toyota Land Cruiser, под управлением 45-летнего мужчины. Последнее ТС вылетело с трассы в кювет. На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи.
В результате автомобильной аварии пострадали три человека: водители обоих транспортных средств, а также пассажир Toyota Hiace, 57-летняя женщина. Водитель Toyota Land Cruiser направлен на амбулаторное лечение, в двух других случаях потребовалась госпитализация.
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Сотрудниками полиции проводятся проверки. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.