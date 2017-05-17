Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Волгограде увеличилось до четырех
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU — Тело четвертого погибшего извлечено спасателями
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU — Тело четвертого погибшего извлечено спасателями
«Из-под завалов излечено тело девушки 1990 года рождения. Таким образом, количество жертв возросло до четырех», — сказал собеседник агентства.
Взрыв бытового газа произошел во вторник в четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда. Ранее сообщалось о гибели трех человек, а также 14 пострадавших.