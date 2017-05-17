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04:26 (мск), источник: Интерфакс

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Волгограде увеличилось до четырех

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU — Тело четвертого погибшего извлечено спасателями из-под завалов жилого четырехэтажного дома в Советском районе Волгограда, частично разрушенного в результате взрыва газа, сообщили «Интерфаксу» в межведомственном оперативном штабе.

Источник: РИА "Новости"

«Из-под завалов излечено тело девушки 1990 года рождения. Таким образом, количество жертв возросло до четырех», — сказал собеседник агентства.

Взрыв бытового газа произошел во вторник в четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда. Ранее сообщалось о гибели трех человек, а также 14 пострадавших.

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