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04:40 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье у отрезанного паводком села вдвое снизился уровень воды

Специалисты отмечают устойчивый спад воды возле отрезанного паводком села Кроуновка в Приморье, уровень воды понизился за сутки вдвое, сообщает краевой главк МЧС РФ. В конце прошлой недели к Приморью подошел циклон, местами прошли сильные дожди и грозы.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая — РИА Новости. Специалисты отмечают устойчивый спад воды возле отрезанного паводком села Кроуновка в Приморье, уровень воды понизился за сутки вдвое, сообщает краевой главк МЧС РФ.

В конце прошлой недели к Приморью подошел циклон, местами прошли сильные дожди и грозы. Паводковыми водами подтопило мост у села Кроуновка, в результате проезд в населенный пункт оказался перекрыт. Спасатели организовали лодочную переправу. Также подтопило дорогу около моста, соединяющего села Яконовка и Корсаковка. Был введен режим ЧС. Сообщение с Яконовкой полностью восстановлено.

Накануне сообщалось, что уровень воды понизился до 40 сантиметров.

«По состоянию на 07.00 хбр (00.00 мск) 17 мая, уровень воды понизился и составляет 20 сантиметров. Наблюдается устойчивый спад уровня воды с интенсивностью 1−2 сантиметра в час. Угрозы подтопления населенному пункту нет, население оповещено, угрозы жизнедеятельности нет», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, жители обеспечены едой, водой и всем необходимым. Дети учатся в клубе, занятия проводят откомандированные учителя.

Как сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийского ГО, сейчас на месте работают специалисты, решается вопрос о подсыпке моста.

Кроуновка уже находилась в изоляции в сентябре 2016 года после наводнения, вызванного тайфуном «Лайонрок». Тогда военные вывозили людей, доставляли грузы, на реке постоянно работали спасатели. Возле села возвели новую переправу, а власти края сообщали, что новый капитальный мост построят до конца 2017 года.

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