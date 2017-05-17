Житель села в Хабаровском крае: Наши дома вот-вот смоет Амгунь

В селе Тавлинка Солнечного района Хабаровского края река Амгунь подмывает дамбу, защищающую дома от наводнения. Жители Тавлинки опасаются, что уже через несколько дней вода доберется до их участков, сообщает портал «Губерния».

Как рассказал сельчанин Григорий Гуськов, существующая дамба село не спасет — ее нужно укрепить и отсыпать.

«У нас река Амгунь — очень суровый нрав у нее: она меняет русло, и вся масса воды сейчас направилась к нам на поселок. Вопрос по времени — может, неделя. Есть небольшой песчаный мысочек, его смоет, и Амгунь всем течением упрется прямо в дома, — говорит Григорий Гуськов. — Мы просим дамбу 300−400 метров. С января мы пишем в разные инстанции, но ответа нет. Нам ничего не обещают — молчат».

В администрации Березовского сельского поселения, куда входит Тавлинка, утверждают, что знают о проблеме и созывают специальную комиссию.

«Сегодня мы созываем комиссию, которая будет обследовать берег. Река в этом году сменила русло и “бьет” в дамбу так же, как это было пять лет назад. Тогда была угроза смытия дамбы, ее поднимали, отсыпали. Сейчас будет решаться вопрос по деньгам, но такой прям угрозы, что завтра ее смоет, нет. В любом случае в беде мы никого не оставим. Сейчас будем решать вопрос», — сказал глава администрации Березовского сельского поселения Андрей Рудняев.