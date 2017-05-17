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06:01 (мск), источник: ДЕЙТА

Лучегорский разбойник задержан полицией

В Лучегорске мужчина ограбил жилье 72-летней пенсионерки, сообщает ИА «Дейта».

Взломав навесной замок на двери, он вошёл в помещение летней кухни, откуда похитил продукты питания. Вскоре сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя Лучегорска. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

Оказалось, что еще 26 декабря 2016 года он перелез через этот же забор и, закрыв лицо шарфом, спрятался на веранде летней кухни. Дождавшись, когда хозяйка выйдет из дома, напал на неё, используя ножку стула в качестве оружия. Злоумышленник требовал от потерпевшей 30 тысяч рублей.

В силу внезапности и явной агрессивности нападавшего, понимая угрозу своей жизни и здоровью, потерпевшая сопротивления не оказала и сообщила место хранения денежных средств. Похитив деньги в сумме 187 тысяч рублей и продукты питания, подозреваемый скрылся. Здоровью потерпевшей причинен вред средней тяжести.

Следователем отдела полиции возбуждены уголовные дела по ч. 3 статьи 162, п. «б» ч.2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает УМВД Приморья.

Михаил Грач.

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