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06:15 (мск), источник: РИА Новости

У Багамских островов обнаружили обломки самолета

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Береговая охрана США проводит поиски пассажиров самолета после обнаружения его предположительных обломков у берегов Багамских островов, передает телеканал CNN.

Самолет MU-2B в понедельник утром отправился из Пуэрто-Рико во Флориду, днем он пропал с радаров примерно в 60 километрах от острова Эльютера, который входит в состав Багамских островов.

По данным телеканала, на борту самолета находились четверо граждан США — женщина в возрасте 40 лет, мужчина в возрасте 52 лет и двое детей 3-х и 4-х лет.

По словам представителя береговой службы Флориды Эрика Вудалла (Eric Woodall), обнаруженные примерно в 25 километрах к востоку от Эльютера обломки скорее всего принадлежат пропавшему в понедельник самолету.

«Береговая служба США продолжает поиски выживших после установления местонахождения обломков в области к востоку от Эльютеры», — говорится в сообщении местной береговой службы в Twitter.

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