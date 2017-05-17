Социальные паспорта составят на всех погорельцев в Иркутской области

На всех жителей, пострадавших от природных пожаров в Иркутской области, будут составлены социальные паспорта. Такое поручение дал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщает 17 мая 2017 года пресс-служба регионального правительства.

Ответственный за реализацию поручения сотрудник министерства Александр Трай прибыл в регион в рамках визита президента РФ Владимира Путина и продолжил здесь работу. Главная задача федеральных чиновников — координация взаимодействия региональных и федеральных ведомств в регионе по организации помощи пострадавшим во время пожаров в конце апреля 2017 года.

— В соответствии с поручением президента наша главная задача — оказать помощь пострадавшим гражданам, ресурсы для этого есть, необходима четкая организация и персональный подход к каждому. Важно взаимодействие всех структур, все должны работать в едином ключе, — подчеркнул Александр Трай.

Как сообщил министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, по поручению губернатора Сергея Левченко работа по оказанию помощи была организована с первых минут после пожара. В шести районах Приангарья от пожаров пострадали 443 человека — в селе Бубновка Киренского района 323 человека, 59 домов, 126 квартир, цифра может увеличиться за счет тех, кто проживал, но не прописан. По Аларскому району 17 человек пострадало, 6 семей, 8 домов, выплаты получили 16 человек, еще один находится в местах лишения свободы, с ним вопрос решается. В Зиминском районе в Большерастягаевском участке пострадало 16 человек, пять семей, семь домов, в Заларинском на Заимке Замазчикова — шесть человек, четыре семьи, четыре дома, также в Заларинском районе в населённом пункте Артель 1 мая пострадали четыре человека, две семьи, три дома, в Саянске — 56 квартир, 61 человек. В Черемхово в посёлках Касьяновка и Жаргон — пять семей, 16 человек. Все цифры сверены с МЧС и другими ответственными ведомствами.

Помощь из федерального бюджета получили 313 человек поселка Бубновка и 16 жителей деревни Вершина по 110 тыс. рублей. Из областной казны выплачена помощь 335 погорельцам: 293 — в Бубновке, 16 — жителям Вершины, 16 — Зиминского района, 10 — Заларинского района.

Александр Трай также подчеркнул, что дальнейшая работа с пострадавшими должна вестись комплексно — будут организованы рабочие группы из представителей соцзащиты, центров занятости населения, фонда социального страхования, пенсионного фонда и других структур для выявления различных проблем, и дальнейшего их решения. По итогам проведения обследования условий проживания пострадавших семей будут составлены социальные паспорта погорельцев, особенно из малозащищенных категорий населения — многодетных семей, одиноких, престарелых и инвалидов. В паспорте будут указаны состояние здоровья, занятость, условия проживания. «Тем самым будет обеспечен индивидуальный подход к каждому пострадавшему», — отметил Александр Трай.

Сегодня Александр Трай с Владимиром Родионовым отправились в рабочую командировку в Киренск, чтобы на месте рассмотреть вопросы оказания помощи жителям сгоревшей Бубновки.