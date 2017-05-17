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06:26 (мск), источник: Губерния онлайн

Почти 2 млн рублей присвоила хабаровская предпринимательница

В Хабаровске задержали 58-летнюю предпринимательницу. Женщина владеет фирмой, которая поставляет под заказ импортные стройматериалы.

Фигурантка заключила договор с директором строительной компании. По условиям соглашения, после получения денег злоумышленница должна была в течение месяца предоставить заказчику товар. Потерпевший перечислил ей 1,8 миллиона рублей, однако материалов так и не дождался. Деньги фигурантка присвоила.

По ее словам, средства понадобились ей, чтобы рассчитаться с поставщиками. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленнице грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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